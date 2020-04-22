В Нижегородской области умер седьмой пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Мужчина 74 лет с коронавирусом и хроническими заболеваниями скончался в больнице в Нижегородской области, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее в регионе скончались шесть пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
"Ещё один летальный исход. Пациент 74 года. Смерть произошла в стационаре. Анамнез отягощён хроническими заболеваниями. Врачи делали все, что могли. Болезнь, к сожалению, оказалась сильнее. Итого летальных исходов - 7… На ИВЛ находятся 24 пациента. Кислородной поддержкой пользуются 129 человек", - написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.
На территории Нижегородской области зафиксировано 929 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 60 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.