В Нижегородской области умер седьмой пациент с коронавирусом

"Ещё один летальный исход. Пациент 74 года. Смерть произошла в стационаре. Анамнез отягощён хроническими заболеваниями. Врачи делали все, что могли. Болезнь, к сожалению, оказалась сильнее. Итого летальных исходов - 7… На ИВЛ находятся 24 пациента. Кислородной поддержкой пользуются 129 человек", - написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.