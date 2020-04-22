Глава Минздрава оценил уровень смертности от коронавируса в России

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Смертность от COVID-19 в России составляет менее одного процента, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по коронавирусу.
"Это один из самых низких показателей в мире. Мы отслеживаем ситуацию в целом по стране, какая происходит с показателями смертности, потому что перепрофилирование коек не должно влиять негативно на общее состояние оказания медицинской помощи", — заявил министр.
Он сообщил, что на сегодня госпитализировано свыше 45 тысяч человек, в том числе более двух тысяч детей, 2,3 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Всех их курируют ведущие специалисты.
В целом ситуацию с коронавирусом в России глава Минздрава назвал управляемой.
"Мероприятия по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции позволили нам профилактировать пиковую нагрузку на медицинские организации и создать дополнительный резерв времени для подготовки сил и средств", — пояснил он.
По словам Мурашко, регионам на финансовую помощь для закупки оборудования и подготовки коечной сети направили почти 80 миллиардов рублей.
Он подчеркнул, что мобилизация системы здравоохранения и перепрофилирование коек не снизили доступность медицинской помощи в стране, общий показатель смертности по сравнению с предыдущим годом ниже на четыре с половиной процента.
В России COVID-19 диагностировали у 57 999 человек (в последние сутки зарегистрировано 5236 новых случаев), 513 человек умерли, 4420 выздоровели. В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.