Эпидемиолог оценил уровень смертности от коронавируса в России

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Летальность среди пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию составляет в России менее 1% от числа заразившихся, заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
"Летальность у нас – 0,8, в Москве еще ниже, чем в целом по стране", - сказал Брико журналистам.
По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 57 999 случаев заражения коронавирусом, скончались за весь период 513 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.