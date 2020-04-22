В автобусах Подмосковья пассажиропоток снизился на 82% с начала марта

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Пассажиропоток в автобусах Пассажиропоток в автобусах Подмосковья сократился на 82% по сравнению с началом марта текущего года в связи с мерами, введенными в регионе для недопущения распространения COVID-19 , сообщает пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Утром 22 апреля в автобусах Подмосковья общее число пассажиров сократилось на 82% по сравнению с началом марта текущего года. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели число пассажиров сократилось на 24%", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в автобусах отсутствовали школьники, а также пожилые люди старше 65 лет. Число льготников снизилось на 85%.

В ведомстве напомнили, что с 15 апреля жителям Подмосковья для передвижения требуется цифровой пропуск. Для поездок на общественном транспорте номер "Стрелки", "Тройки", социальной карты необходимо внести в цифровой пропуск. Оплата проезда банковскими картами временно приостановлена.