Более 14 тысяч москвичей получают пособия по безработице на фоне COVID-19

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Почти 18 тысяч москвичей признаны безработными на фоне ситуации с коронавирусом, из них более 14 тысяч уже получают пособие, сообщили в оперативном штабе Почти 18 тысяч москвичей признаны безработными на фоне ситуации с коронавирусом, из них более 14 тысяч уже получают пособие, сообщили в оперативном штабе Москвы

По указу президента РФ Владимира Путина с апреля пособие по безработицы составляет 12 130 рублей для тех, кто потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина к федеральному пособию была введена региональная компенсационная выплата, которая вместе с федеральным пособием по безработице составляет 19 500 рублей. Встать на учет в качестве безработного и оформить пособие можно через интернет-портал центра "Моя работа"

"С 30 марта по поручению мэра Москвы введен упрощенный порядок признания безработных, вся служба занятости переведена на дистанционный формат работы. На данный момент 17,9 тысячи москвичей признаны безработными, из них более 14 тысяч уже получают пособие", - сообщили в оперштабе.

Отмечается, что до пандемии уровень регистрируемой безработицы составлял 0,43% от экономического активного населения. На сегодня уровень безработицы вырос и составляет 0,66%.

"Несмотря на сложившуюся трудную ситуацию на рынке труда, центр занятости населения продолжает помогать москвичам в поиске работы и трудоустройстве. Сегодня в банке центра "Моя работа" кандидатам доступно порядка 40 тысяч вакансий. С 26 марта центр занятости трудоустроил 1364 человек", - добавили в штабе.