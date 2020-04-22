МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.

В случае вступления документа в силу полицейские смогут открывать огонь на поражение, если действия нарушителя можно расценить как угрозу нападения. В действующей редакции это возможно, если злоумышленник пытается прикоснуться к огнестрельному оружию.

Также предлагается разрешить полицейским вскрывать автомобили, если это нужно для спасения жизни, задержания преступника или для обеспечения безопасности при массовых беспорядках, чрезвычайной ситуации, угрозе теракта.

После вскрытия машины полиция должна обеспечивать ее сохранность и в течение суток оповестить хозяина.

Кроме того, по решению начальников территориальных отделов МВД полицейские смогут оцеплять или блокировать жилые дома и другие объекты.

Внутри оцепления можно будет осматривать граждан, их машины и груз. При отказе от осмотра человека не впустят на оцепленную территорию или не позволят с нее выехать.