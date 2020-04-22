Минздрав: говорить о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 пока рано

"Последние несколько дней прирост 8-10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15-17%, но говорить о том, что мы достигли пика и тем более плато, преждевременно, нужно отслеживать ситуацию. Посмотрим, что будет, еще минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения", - сказал Брико журналистам.