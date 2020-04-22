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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T14:12
https://ria.ru/20200422/1570410021.html
Минздрав: говорить о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 пока рано
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570407920_0:66:1732:1041_1036x0_80_0_0_8ea571ef4c49857b1b40c60ea83fa556.jpg
РИА Новости

Минздрав: говорить о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 пока рано

14:06 22.04.2020 (обновлено: 14:12 22.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Киевском вокзале в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Киевском вокзале в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Говорить о том, что Россия достигла пика и вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, преждевременно, еще как минимум неделю надо отслеживать ситуацию, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
"Последние несколько дней прирост 8-10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15-17%, но говорить о том, что мы достигли пика и тем более плато, преждевременно, нужно отслеживать ситуацию. Посмотрим, что будет, еще минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения", - сказал Брико журналистам.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНиколай БрикоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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