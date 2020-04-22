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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T17:57
https://ria.ru/20200422/1570409880.html
В Минздраве призвали продлить ограничительные меры на майские праздники
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569731815_0:475:2796:2048_1036x0_80_0_0_406082fc8149fdd96cf1bf2a66edf112.jpg
РИА Новости

В Минздраве призвали продлить ограничительные меры на майские праздники

14:04 22.04.2020 (обновлено: 17:57 22.04.2020)
141939
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодые люди фотографируются на улице Новый Арбат в Москве
Молодые люди фотографируются на улице Новый Арбат в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ограничительные меры, которые российские власти ввели для борьбы с распространением коронавируса, необходимо продлить на майские праздники, считает главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
"Если мы посмотрим, в других странах, где уже четкие тенденции к снижению (числа заразившихся. — Прим. ред.), не отменяют эти меры по самоизоляции, меры по дистанцированию социальному. Послабления есть, но меры сохраняются", — заявил он журналистам.
Медик подчеркнул, что говорить о том, что Россия достигла пика и вышла на плато по заболеваемости COVID-19, еще слишком рано.
"Последние несколько дней прирост 8-10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15-17%. <...> Посмотрим, что будет, еще минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения", — добавил Брико.
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По его словам, уровень смертности среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в России составляет 0,8 процента, а "в Москве еще ниже, чем в целом по стране".

Распространение COVID-19

Всего в мире, по данным ВОЗ, выявлено как минимум 2,39 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), 162 тысячи больных скончались.
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Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших достигло 2 580 729 человек, из них 178 тысяч погибли, почти 700 тысяч вылечились. Максимальное количество жертв и заразившихся зафиксировано в Соединенных Штатах, там действует режим крупного бедствия. Далее по списку — европейские страны: Италия, Испания, Франция и Великобритания.
Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 57 999 человек (в последние сутки зарегистрировано 5236 новых случаев), 513 человек умерли, 4420 удалось победить болезнь. В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНиколай БрикоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
Когда в прошлый раз попросили продлить на неделю - в итоге продлили на месяц...
22 апреля, 15:12
БНБабушкин Негодник
117502221
Выход может быть плавным, может быть даже не плавным. Но выход перед майскими - это самоубийство. Все будет насмарку.
22 апреля, 14:22
Bilir
42200146
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