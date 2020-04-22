Мишустин рассказал о ситуации с обеспечением медиков средствами защиты

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в некоторых регионах страны складывается непростая ситуация с обеспечением медучреждений средствами индивидуальной защиты и оборудованием для борьбы с COVID-19.
"Кроме того, в ряде субъектов Российской Федерации складывается непростая ситуация с обеспеченностью медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и оборудованием. Давайте разберёмся, в чём причина промедлений в этой работе, какие есть сложности в выполнении данных поручений", - заявил Мишустин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое прошло по видеосвязи при участии губернаторов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.