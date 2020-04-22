На телеканале "Россия" выходит новое юмористическое шоу

Евгений Никишкин и Агата Муцениеце раскрывают секрет Наполеона.
Евгений Никишкин и Агата Муцениеце раскрывают секрет Наполеона.
Сергей Рост участвует в одном из номеров в скетч-шоу "Дом культуры и смеха".
Сергей Рост участвует в одном из номеров в скетч-шоу "Дом культуры и смеха".
Актер Юрий Кузнецов в образе царя.
Актер Юрий Кузнецов в образе царя.
Евгений Никишкин и Агата Муцениеце раскрывают секрет Наполеона.
Сергей Рост участвует в одном из номеров в скетч-шоу "Дом культуры и смеха".
Актер Юрий Кузнецов в образе царя.
"Наш проект – это целый дом, где собраны шутки и смех. От названия веет хорошей стариной, чего в наших современных буднях не хватает. На мой взгляд, это интеллектуальное шоу, где есть место культурному юмору. Я сразу согласилась участвовать, так как проект создавали мои знакомые", – рассказала актриса Агата Муцениеце, которая прежде не снималась в таких программах.
"Мы собрали под одной крышей разных талантов – отобрали свежие лица, много молодых актеров и юмористов, которых пока ещё не знает широкая публика. Этим мы выделяемся на фоне программ с уже популярными артистами, – подчеркнул Колчин. – Это светлая передача, лишенная темных нот, но в каком-то смысле хулиганская, а это и есть формула успеха".