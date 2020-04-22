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Культура
2020-04-22T15:54
https://ria.ru/20200422/1570409534.html
На телеканале "Россия" выходит новое юмористическое шоу
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РИА Новости

На телеканале "Россия" выходит новое юмористическое шоу

15:54 22.04.2020
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© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Скетч-шоу "Дом культуры и смеха" на телеканале "Россия"
Скетч-шоу Дом культуры и смеха на телеканале Россия
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. 23 апреля, в 21:20 на телеканале "Россия" выйдет юмористическое скетч-шоу "Дом культуры и смеха". В нем артисты будут представлять номера на разные темы, например, бытовые, остросоциальные и даже политические, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Ожидается, что программу посетят: Ольга Бузова, Николай Басков, Андрей Малахов, Елена Степаненко, Юрий Кузнецов, Владимир Стеклов, Александр Семчев, Лев Лещенко, Елена Воробей, Игорь Николаев, Олег Газманов, Валерия и многие другие знаменитости.
Все они будут играть сами себя, но в необычных обстоятельствах.
Так, Агата Муцениеце и Евгений Никишин перенесутся во Францию и раскроют секрет, кто на самом деле заставил Наполеона совершить поход на Россию, а Антон Лирник и Сергей Писаренко заглянут в будущее и расскажут, что будут смотреть зрители через 100 лет.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Евгений Никишкин и Агата Муцениеце раскрывают секрет Наполеона.

Скетч-шоу Дом культуры и смеха на телеканале Россия
1 из 3

Евгений Никишкин и Агата Муцениеце раскрывают секрет Наполеона.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Сергей Рост участвует в одном из номеров в скетч-шоу "Дом культуры и смеха".

Скетч-шоу Дом культуры и смеха на телеканале Россия
2 из 3

Сергей Рост участвует в одном из номеров в скетч-шоу "Дом культуры и смеха".

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Актер Юрий Кузнецов в образе царя.

Скетч-шоу Дом культуры и смеха на телеканале Россия
3 из 3

Актер Юрий Кузнецов в образе царя.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
1 из 3

Евгений Никишкин и Агата Муцениеце раскрывают секрет Наполеона.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
2 из 3

Сергей Рост участвует в одном из номеров в скетч-шоу "Дом культуры и смеха".

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
3 из 3

Актер Юрий Кузнецов в образе царя.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

"Наш проект – это целый дом, где собраны шутки и смех. От названия веет хорошей стариной, чего в наших современных буднях не хватает. На мой взгляд, это интеллектуальное шоу, где есть место культурному юмору. Я сразу согласилась участвовать, так как проект создавали мои знакомые", – рассказала актриса Агата Муцениеце, которая прежде не снималась в таких программах.

Будут принимать участие, как приглашенные гости, так и актеры из постоянной труппы: Сергей Рост, Иван Купреенко, Сергей Писаренко, Вячеслав Мясников, Валентина Мазунина, Дмитрий Хасис и другие.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Ведущий скетч-шоу "Дом культуры и смеха" на телеканале "Россия" Дмитрий Колчин.
Скетч-шоу Дом культуры и смеха на телеканале Россия
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Ведущий скетч-шоу "Дом культуры и смеха" на телеканале "Россия" Дмитрий Колчин.
Управлять "Домом культуры" будет Дмитрий Колчин. Он же стал и ведущим.

"Мы собрали под одной крышей разных талантов – отобрали свежие лица, много молодых актеров и юмористов, которых пока ещё не знает широкая публика. Этим мы выделяемся на фоне программ с уже популярными артистами, – подчеркнул Колчин. – Это светлая передача, лишенная темных нот, но в каком-то смысле хулиганская, а это и есть формула успеха".

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