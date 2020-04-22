Названа причина аномального похолодания в Москве

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Центральная часть России попала в периферию глубокого мощного циклона, из-за которого наступило похолодание. Об этом рассказал телеканалу "Звезда" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Закачивается воздух с Северного Ледовитого океана, не только с Баренцева моря, но и даже с Новой Земли, поэтому температура ниже нормы на четыре-пять и даже на шесть градусов", — пояснил он.
По прогнозам синоптиков, к четвергу, 23 апреля, температура воздуха будет ниже нормы. Ночью она опустится до минус трех — минус пяти градусов в Москве и до минус шести в Подмосковье. Днем будет от шести до восьми градусов выше нуля.
К климатической норме погода вернется только к воскресенью, добавил Вильфанд. Ожидается до плюс десяти.
Не стоит особенно паниковать. Именно изменчивость погодных условий в умеренных широтах отличает наш климат от остальных. В самом конце апреля, возможно, температура приблизится к 15-градусным отметкам. Но это не значит, что в мае не будет похолоданий со снегом. Это уже нормальное явление.