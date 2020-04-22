Названа причина аномального похолодания в Москве

Не стоит особенно паниковать. Именно изменчивость погодных условий в умеренных широтах отличает наш климат от остальных. В самом конце апреля, возможно, температура приблизится к 15-градусным отметкам. Но это не значит, что в мае не будет похолоданий со снегом. Это уже нормальное явление.