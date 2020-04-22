В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы

Как следует из сообщения, у женщины были симптомы ОРВИ и несколько повышенная температура (37 градусов), но признаков дыхательной недостаточности не отмечалось.

"Во время одной из процедур она почувствовала резкое ухудшение состояния. Врачи предприняли реанимационные меры, но пациентка скончалась до приезда бригады скорой помощи (бригада прибыла в течение семи минут)", — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что смерть наступила внезапно. В последние три недели женщина в скорую не обращалась.