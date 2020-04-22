В Москве еще одно упавшее из-за ветра дерево повредило автомобиль

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Еще одно упавшее от сильных порывов ветра дерево на севере Еще одно упавшее от сильных порывов ветра дерево на севере Москвы повредило один автомобиль, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о повреждении двух припаркованных легковых автомобилей после падения дерева на Волоколамском шоссе.

"При падении дерева вблизи дома номер 22 на улице Дыбенко в районе Ховрино поврежден один автомобиль", - сказал собеседник агентства.