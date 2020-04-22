В Москве еще одно упавшее из-за ветра дерево повредило автомобиль

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Еще одно упавшее от сильных порывов ветра дерево на севере Москвы повредило один автомобиль, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о повреждении двух припаркованных легковых автомобилей после падения дерева на Волоколамском шоссе.
"При падении дерева вблизи дома номер 22 на улице Дыбенко в районе Ховрино поврежден один автомобиль", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших в результате происшествия нет.
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