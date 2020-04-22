Мишустин обсудит с губернаторами готовность регионов к борьбе с COVID-19

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на сегодняшнем селекторе с губернаторами он планирует обсудить наличие необходимого оборудования для борьбы с коронавирусом в регионах.
"Сегодня на нашем селекторе мы обсудим с вами готовность системы здравоохранения к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации, в том числе вопросы обеспеченности медицинских организаций всем необходимым оборудованием", - сказал Мишустин, открывая совещание.
По его словам, с докладами также выступят министр здравоохранения Михаил Мурашко, который сообщит о готовности регионального здравоохранения к приёму больных с коронавирусной инфекцией, и министр промышленности и торговли Денис Мантуров - он доложит о ситуации с поставками медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты в субъекты РФ. Кроме этого, ожидается выступление министра финансов Антона Силуанова о кассовом исполнении и контрактовании.