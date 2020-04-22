В Кении пятнадцать человек погибли при сходе оползня

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пятнадцать человек погибли, 22 числятся пропавшими без вести в результате схода грязевого оползня в кенийском округе Элгейо-Мараквет, сообщает телеканал Citizen TV со ссылкой на местные власти.
Грязевой поток сошел в субботу вечером, 18 апреля, из-за сильных дождей и наводнений. Стихия обрушилась на город Чесогон и снесла несколько домов, торговый центр и полицейский участок.
Комиссар региона Рифт-Валли Джордж Натембея заявил каналу, что в спасательной операции принимают участие работники Кенийского Красного Креста, военнослужащие армии страны и спасатели. Операцию усложняют высокий уровень воды, большое количество грязи, каменистая местность и сильные ливни.
Как отмечает газета Daily Nation, более 4 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Нуждающимся военные предоставят гуманитарную помощь.
DNA IDENTIFICATION process on bodies of persons who perished in the landslide at Chesogon, at the border of West Pokot and Elgeyo Marakwet set to commence, Rift Valley Regional Co-coordinator Mr. George Natembeya says. pic.twitter.com/262Pk3mWGw— Kass FM (@Kass_FM) April 22, 2020