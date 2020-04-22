Храм Успения Пресвятой Богородицы восстановят в подмосковной Гжели

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Рабочая группа Архкомиссии Московской области поддержала проектное предложение по восстановлению храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Гжель расположенного в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.
Храм был в 1859 году по проекту архитектора Казимира Гриневского. В советское время он был закрыт и лишился колокольни. Проект, представленный в Мособлархитектуру, предполагает реконструкцию здания в первоначальных формах и пропорциях и приспособление для совершения богослужений.
"По проекту над оставшимся ярусом колокольни будут воссозданы два яруса звона. Таким образом, высота храма составит 44.5 метра, общая площадь здания порядка 1 500 квадратных метров. Средняя вместимость храма –160 человек", – приводится цитата главы ведомства Владислава Гордиенко.