Храм Успения Пресвятой Богородицы восстановят в подмосковной Гжели

Храм был в 1859 году по проекту архитектора Казимира Гриневского. В советское время он был закрыт и лишился колокольни. Проект, представленный в Мособлархитектуру, предполагает реконструкцию здания в первоначальных формах и пропорциях и приспособление для совершения богослужений.