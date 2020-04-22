Число заболевших COVID-19 в Белгородской области достигло 176 человек

Специалисты Министерства обороны РФ в полевой биолаборатории, развернутой на авиабазе "Орио-аль-Серио" в Италии

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Число заразившихся COVID-19 в Число заразившихся COVID-19 в Белгородской области выросло до 176 человек, при этом число заболевших в Белгороде , где располагается областной онкодиспансер с выявленными инфицированными, увеличилось более чем вдвое, сообщило правительство региона.

"По состоянию на 22 апреля 2020 года зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 - 176, из них 44 выявлены в последние сутки", - говорится в сообщении.

Накануне власти сообщили о заражении коронавирусом 18 пациентов и девяти сотрудников Белгородского областного онкодиспансера. На карантин закрыты хирургическое и радиологическое отделения.

По последним данным, в Белгороде 59 инфицированных, из них 36 диагнозов подтвердились в минувшие сутки. Власти не уточняют, за счет чего произошел прирост больных.

Выздоровели 12 человек. Также с начала пандемии зарегистрированы две смерти пациентов с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.