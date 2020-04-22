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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T13:52
https://ria.ru/20200422/1570408984.html
В Смоленской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Смоленской области рассказали о новых случаях коронавируса

13:52 22.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 22 апр - РИА Новости. Новые случаи заболевания COVID-19 в Смоленской области, где число заболевших в среду достигло 244 человек, носят бессимптомный характер, следует из сообщения регионального штаба.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрированы 5236 новых случаев, в том числе 16 в Смоленской области. "По состоянию на 22 апреля, в Смоленской области зарегистрировано 244 случая заболевания. Новые случаи заболевания коронавирусом, зарегистрированные на настоящий момент, в основном носят бессимптомный характер", - говорится в сообщении.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
В Вяземском районе, где вспышка заболевания возникла в доме-интернате для престарелых и инвалидов, в общей сложности на сегодняшний день заболели 129 человек. За минувшие сутки добавилось 11 случаев заболевания. Ранее сообщалось об одном скончавшемся пациенте дома-интерната в Вязьме, но причина смерти пока официально не установлена. Один пациент с коронавирусом скончался в Смоленске.
С начала пандемии в регионе выздоровели и выписаны четыре человека. В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции обследовано более шести тысяч жителей региона. Отмечается, что среди заболевших 37% составляют мужчины и 63% женщины. Среди взрослых чаще регистрируются случаи заболевания в возрастной группе от 30 до 50 лет.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВязьмаСмоленская областьСмоленскОбщество
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