В Смоленской области рассказали о новых случаях коронавируса

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрированы 5236 новых случаев, в том числе 16 в Смоленской области. "По состоянию на 22 апреля, в Смоленской области зарегистрировано 244 случая заболевания. Новые случаи заболевания коронавирусом, зарегистрированные на настоящий момент, в основном носят бессимптомный характер", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в регионе выздоровели и выписаны четыре человека. В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции обследовано более шести тысяч жителей региона. Отмечается, что среди заболевших 37% составляют мужчины и 63% женщины. Среди взрослых чаще регистрируются случаи заболевания в возрастной группе от 30 до 50 лет.