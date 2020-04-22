В Узбекистане число жертв коронавируса достигло семи человек

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 54-летняя женщина, жительница Намангана", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, у пациентки, которую 14 апреля доставили в Наманганскую областную инфекционную больницу, был обнаружен новый тип коронавируса. Женщина страдала сахарным диабетом и гипертонией, 17 апреля она была переведена в реанимацию клиники.