В Узбекистане число жертв коронавируса достигло семи человек

ТАШКЕНТ, 22 апр - РИА Новости. Еще один пациент, инфицированный новым коронавирусом COVID-19, скончался в Узбекистане, общее число погибших с начала пандемии выросло до семи, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев коронавируса составило 1692, шесть пациентов скончались, 357 выздоровели.
"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 54-летняя женщина, жительница Намангана", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, у пациентки, которую 14 апреля доставили в Наманганскую областную инфекционную больницу, был обнаружен новый тип коронавируса. Женщина страдала сахарным диабетом и гипертонией, 17 апреля она была переведена в реанимацию клиники.
"Несмотря на усилия кардиологов, вирусологов и других специалистов, женщина скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", - добавили в пресс-службе.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.