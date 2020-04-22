Кубанские суды принудительно госпитализировали десятерых жителей края

"В период действия ограничительных мероприятий, связанных с мерами по снижению рисков распространения COVID-19 в суды края поступило 13 дел по административным искам Роспотребнадзора к 15 гражданам о госпитализации в медицинские учреждения в недобровольном порядке в связи с обнаружением РНК 2019-nCoV. Дела указанной категории поступили в Динской, Выселковский, Кореновский, Туапсинский районные суды и в Туапсинский городской суд. Десять человек по решению суда подвергнуты принудительной госпитализации в недобровольном порядке. Остальные граждане, к которым были предъявлены иски, дали согласие на госпитализацию до судебного заседания", - говорится в сообщении.