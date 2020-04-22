Кубанские суды принудительно госпитализировали десятерых жителей края

КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Кубанские суды по искам Роспотребнадзора принудительно госпитализировали 10 жителей региона, пятеро ответчиков легли в больницы, не дожидаясь судебных заседаний, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда
Как поясняет пресс-служба крайсуда, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по региону при подозрении у пациента короновирусной инфекции необходимо обеспечить его незамедлительный перевод в инфекционный стационар, отказ же пациента от добровольной госпитализации служит основанием для обращения в суд.
"В период действия ограничительных мероприятий, связанных с мерами по снижению рисков распространения COVID-19 в суды края поступило 13 дел по административным искам Роспотребнадзора к 15 гражданам о госпитализации в медицинские учреждения в недобровольном порядке в связи с обнаружением РНК 2019-nCoV. Дела указанной категории поступили в Динской, Выселковский, Кореновский, Туапсинский районные суды и в Туапсинский городской суд. Десять человек по решению суда подвергнуты принудительной госпитализации в недобровольном порядке. Остальные граждане, к которым были предъявлены иски, дали согласие на госпитализацию до судебного заседания", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.