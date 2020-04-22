В Бангладеш число заразившихся коронавирусом достигло 3772

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – РИА Новости. Власти Бангладеш сообщили, что по данным на среду в стране находится 3772 заразившихся коронавирусом, за последние сутки болезнь выявлена у 390 человек.
"За последние 24 часа было протестировано в общей сложности 3096 образцов, из которых 390 были положительными", - отмечается в материалах генерального директората служб здравоохранения Бангладеш.
Число погибших от коронавируса выросло за последние сутки на 10 человек, всего от болезни в стране погибло 120 человек.
Отмечается, что за последние сутки выздоровело 5 человек, общее число выздоровевших составило 92.
Ранее правительство Бангладеш в связи с распространением коронавируса продлило до 25 апреля режим изоляции в стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.