В Сети разместили тизер сериала "Грозный" о первом русском царе Иване IV

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Телеканал "Россия" представил в Сети тизер многосерийного фильма "Грозный" о правлении и становлении личности первого русского царя Ивана IV.

"Грозный" – это история правителя, пережившего великие победы и великие поражения", – говорится в описании проекта.

Роль Ивана IV в разных эпизодах исполняют Александр Яценко и Сергей Маковецкий. В сериале приняли участие: Татьяна Лялина, Артур Иванов, Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Владимир Стеклов, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Людмила Полякова, Артем Ткаченко, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников и другие.