Мишустин оценил темпы освоения выделенных на борьбу с COVID-19 средств

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Процесс раскассирования средств в рамках борьбы с коронавирусом идет недопустимо медленно, в ряде регионов этот показатель составляет менее 10%, заявил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Процесс раскассирования доведенных средств идет недопустимо медленно, в ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%", - сказал он.
"Необходимо оперативно нарастить темпы. Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим", - добавил Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.