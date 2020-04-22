Число жертв коронавируса в Киргизии достигло восьми человек

БИШКЕК, 22 апр - РИА Новости. Восьмая смерть от Восьмая смерть от коронавируса зафиксирована в Киргизии , сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"Сегодня скончалась женщина с положительным COVID-19, ей было 53 года", - заявил представитель штаба.

Как сообщается, пациентка поступила в Республиканскую клиническую инфекционную больницу 5 апреля в тяжелом состоянии и была госпитализирована в реанимацию. До этого она получала лечение в Кеминской больнице с 1 по 5 апреля. У нее были сопутствующие болезни: сахарный диабет, гипертоническая болезнь высокого риска, болезнь сердца.

Количество инфицированных COVID-19 на настоящий момент в республике достигло 612 человек, из них 157 - медработники и 12 - сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, с инфицированными контактировали более 8,5 тысячи человек. Выздоровели 254 человека.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.