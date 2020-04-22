Россияне за последний год чаще всего цитировали Чехова

В преддверии Всемирного дня книги и авторского права, который ежегодно отмечается 23 апреля, сервис изучил, какие классические писатели и произведения пользовались наибольшей популярностью у пользователей сервиса за последний год, проанализировав более 800 тысяч профилей.

"Что касается зарубежных классиков, то за последний год россияне активнее всего читали книги Агаты Кристи, Рэя Брэдбери и Джорджа Оруэлла. Замыкают рейтинг Джек Лондон и Айн Рэнд. В топ произведений попали уже названные ранее "Квартира на четвертом этаже" Агаты Кристи и "1984" Джорджа Оруэлла, а также "Убийство на улице Морг" Эдгара Аллана По. Сразу после - "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд и "Любовь к жизни" Джека Лондона", - добавили в пресс-службе.