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Культура
2020-04-22T14:15
https://ria.ru/20200422/1570408032.html
Россияне за последний год чаще всего цитировали Чехова
https://cdn24.img.ria.ru/images/150755/19/1507551921_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b9bc4364e7be5b1b3fdd25e29fdc8904.jpg
РИА Новости

Россияне за последний год чаще всего цитировали Чехова

13:40 22.04.2020 (обновлено: 14:15 22.04.2020)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Книги Льва Толстого, Михаила Булгакова, Владимира Набокова и Агаты Кристи чаще всего читали россияне за последний год, самым цитируемым классиком стал Антон Чехов, чьи высказывания пользователи сохраняли в 1,5 раза чаще, чем других авторов, свидетельствует аналитика книжного сервиса MyBook.
В преддверии Всемирного дня книги и авторского права, который ежегодно отмечается 23 апреля, сервис изучил, какие классические писатели и произведения пользовались наибольшей популярностью у пользователей сервиса за последний год, проанализировав более 800 тысяч профилей.
"Лидерами рейтинга среди отечественных авторов по количеству прочтений стали Лев Толстой, Михаил Булгаков и Владимир Набоков, среди иностранных – Агата Кристи, Рэй Брэдбери и Джордж Оруэлл. Самыми популярными классическими произведениями среди россиян стали "Квартира на четвертом этаж" Агаты Кристи, "Анна Каренина" Льва Толстого и "1984" Джорджа Оруэлла", - рассказали в пресс-службе сервиса.
Топ самых популярных отечественных книг и писателей возглавляют произведения "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Лолита" Владимира Набокова, Иван Бунин и его новелла "Господин из Сан-Франциско", а также Андрей Платонов с рассказом о помощнике кузнеца "Юшка".
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"Что касается зарубежных классиков, то за последний год россияне активнее всего читали книги Агаты Кристи, Рэя Брэдбери и Джорджа Оруэлла. Замыкают рейтинг Джек Лондон и Айн Рэнд. В топ произведений попали уже названные ранее "Квартира на четвертом этаже" Агаты Кристи и "1984" Джорджа Оруэлла, а также "Убийство на улице Морг" Эдгара Аллана По. Сразу после - "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд и "Любовь к жизни" Джека Лондона", - добавили в пресс-службе.
Как рассказали в сервисе, пользователи активно отмечают понравившиеся мысли из книг и активно делятся ими. Самым цитируемым классиком за последний год стал Антон Чехов, его высказывания в среднем сохраняют в 1,5 раза чаще, чем мысли других авторов. Также цитируют таких писателей, как Джордж Оруэлл, Оскар Уайльд, Лев Толстой и Эрих Мария Ремарк.
"Самой цитируемой классической книгой стал роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984": пользователи сохраняли цитаты из этого произведения более 160 раз. Самой же популярной фразой стала каноническая цитата из романа Льва Толстого "Анна Каренина" - "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Ее россияне отметили более 100 раз. Также среди самых цитируемых книг оказались "Горе от ума" Александра Грибоедова, "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда и "Палата №6" Антона Чехова", - заключили в сервисе.
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КультураКнигиРоссияЭрих Мария РемаркАгата Кристи (Агата Маллоуэн)Джордж Оруэлл (Эрик Блэр)Антон ЧеховОбщество
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