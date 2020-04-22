КПО в Сергиевом-Посаде заработает на полную мощность с пятницы

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Комплекс по переработке отходов "Север", расположенный в Сергиево-Посадском городском округе, начнет действовать на полную мощность в пятницу, 24 апреля, сообщает пресс-служба компании-застройщика "РТ-Инвест".
"24 апреля состоится запуск на полную мощность современного комплекса по переработке отходов в Сергиевом Посаде – КПО "Север". За год установленные здесь линии сортировки будут пропускать до 450 тысяч тонн отходов", - говорится в сообщении компании.
В 2019 году на полную мощность вышли три комплекса в городских округах: Зарайск, Серебряные пруды и Рошаль. Кроме того, на территории региона были открыты КПО "Восток" в Егорьевске, "Юг" в Коломенском городском округе, а также запущена первая очередь комплекса "Алексинский карьер" в городском округе Клин.