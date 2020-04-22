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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-22T13:37
https://ria.ru/20200422/1570407750.html
Сланцевая индустрия США может быстро восстановиться, считает эксперт
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568054831_80:0:3000:1642_1036x0_80_0_0_8890434c9363346226adf29feffc60f4.jpg
РИА Новости

Сланцевая индустрия США может быстро восстановиться, считает эксперт

13:37 22.04.2020
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© AP Photo / Gary KazanjianНефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
© AP Photo / Gary Kazanjian
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Резкое снижение цен на нефть усугубляет ситуацию в сфере добычи сланца для США, но при возрастании цены американская индустрия может быстро восстановить свою деятельность, считает профессор кафедры государственного регулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Ольга Маликова.
Пандемия коронавируса резко снизила спрос на нефть, что привело к обвалу цен. Во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились на 23% и 29% соответственно. В понедельник стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории достигала отрицательной стоимости.
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По словам эксперта, характерными чертами нефтедобывающего комплекса США является наличие большого числа относительно небольших компаний, осуществляющих добычу углеводородов.
"Эти компании для организации производственной деятельности используют заемные средства, а оборудование часто берется в аренду. Такие компании, как правило, бывают достаточно гибкими в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры, но в текущих рыночных условиях при крайне низких ценах на нефть добыча сланцевой нефти не окупается. Компании вынуждены сворачивать свою деятельность. Давит и долговая нагрузка", - сказала Маликова РИА Новости.
По ее словам, в сфере добычи сланцевой нефти проблемы накапливаются примерно последние полтора года. Наблюдавшееся ранее быстрое снижение себестоимости добычи сланцевой нефти затормозилось, одновременно стало заметно исчерпание ресурсов лучших нефтегазоносных провинций.
"Последние прогнозы Департамента энергетики правительства США, опубликованные накануне эпидемии коронавируса, в качестве одного из возможных сценариев развития событий рассматривали сокращение объемов добычи сланцевой нефти в США. Таким образом, наблюдаемое сегодня резкое снижение цен на нефть практически до критического уровня наносит колоссальный ущерб всем производителям нефти, а в США начинает усугублять накапливавшиеся проблемы, приводит к разорению компаний и сокращению объемов добычи", - подчеркнула эксперт.
Маликова отметила, что у американской сланцевой индустрии есть важное преимущество – гибкость предприятий. В силу особенностей технологий добычи и относительно небольших масштабов деятельности американские нефтегазодобывающие компании могут сравнительно быстро как сокращать, так и наращивать объёмы добычи, подчеркнула она.
"Как правило, при достижении цены на нефть отметки 60 долларов за баррель американская сланцевая индустрия быстро расширяет объемы производства и восстанавливает деятельность. Подобный сценарий развития событий возможен и в рамках текущего кризиса на нефтяном рынке", - отметила аналитик.
Также, по ее мнению, ситуация в американской нефтедобыче является более сложной, чем в сфере добычи газа из сланцев. "Упомянутый прогноз Департамента энергетики правительства США рассматривал возможность сокращения объемов добычи нефти, а добыча газа в рамках реализации любых сценариев предполагала наращивание объемов производства", - добавила эксперт.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.
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