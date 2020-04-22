В ОП рассказали о новых формах мошенничества в период пандемии

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Новые схемы мошенничества получили распространение в период Новые схемы мошенничества получили распространение в период коронавируса , среди наиболее частых - рассылка СМС с требованием оплатить штраф за якобы нарушение самоизоляции, просьба ввести платежные данные для якобы выплат за соблюдение карантина и звонки с сообщением о том, что кто-то из родственников попал в больницу, сообщил глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

"Оказалось, что общество не защищено от мошенников... Отдельное направление - ложь, направленная на то, чтобы выудить деньги и личные персональные данные у людей... Очень популярное мошенничество - это рассылка СМС-сообщений, сообщений в мессенджерах о том, что человек нарушил самоизоляцию, некие службы геотаргетинга определили, что он вышел из положенного ему пространства, и на основании постановления ФСИН должен перечислить по такому-то номеру 4 тысячи рублей", - сказал Малькевич в рамках круглого стола "Общественный контроль в системе мер, направленных на реализацию политики противодействия социальным угрозам, вызванным пандемией коронавируса", организованного Общественной палатой РФ.

"У меня есть реальные обращения людей, которые оплатили", - добавил он.

Еще одна тревожная тема, по словам Малькевича, - сообщения о якобы компенсациях за нахождение на карантине.

"Мошенники предлагают через социальные сети и даже по телефону теперь некие выплаты. Причем, к сожалению, реклама подобных жуликов проходит в том числе на платформе Facebook... Задача - чтобы человек перешел на некий сайт, оплатил комиссию или ввел полные данные банковской карты, потому что вот он за то, что мучается и месяц сидит на самоизоляции, должен якобы получить от правительства России какие-то деньги", - сообщил Малькевич.

Часто на электронные почты, как утверждает член ОП РФ, идет мошенническая рассылка о якобы отсрочке выплат по кредитам с просьбой заполнить некую заявку и отправить личные или платежные данные.

"Звонят от лжеврачей, от иных каких-то ведомств, говорят, что родственник находится в больнице с коронавирусом, предлагают перевести деньги на карточку, или сейчас подъедет врач, а вы подсуньте деньги под дверь, чтобы улучшить условия содержания больного, лечение, что-то такое", - отметил Малькевич.