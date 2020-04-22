На Украине продлили карантин, введенный из-за коронавируса

"Правительство продлевает карантин до 11 мая. При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.