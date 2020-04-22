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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T13:50
https://ria.ru/20200422/1570407387.html
На Украине продлили карантин, введенный из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568744681_0:270:3072:1998_1036x0_80_0_0_532c5c916196007ad7e73737660f29cd.jpg
РИА Новости

На Украине продлили карантин, введенный из-за коронавируса

13:33 22.04.2020 (обновлено: 13:50 22.04.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины из-за коронавируса продлил до 11 мая карантин, который действовал в стране до 24 апреля, заявил в среду премьер Денис Шмыгаль.
"Правительство продлевает карантин до 11 мая. При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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