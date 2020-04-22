В России паводками подтоплено восемь участков автодорог в пяти регионах

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Восемь участков автомобильных дорог остаются подтопленными паводковыми водами на территории пяти регионов трех федеральных округов страны, за минувшие сутки число подтопленных участков возросло на один, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.
"В Башкирии, Курганской, Свердловской, Нижегородской и Томской областях паводковыми водами подтоплены восемь участков автомобильных дорог", - сказал собеседник агентства.
По его словам, больше всего автомобильных участков подтоплено на территории Башкирии (2), Нижегородской области (2) и Тюменской области (2).