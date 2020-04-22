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2020-04-22T14:32
https://ria.ru/20200422/1570407132.html
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею
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РИА Новости

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею

13:31 22.04.2020 (обновлено: 14:32 22.04.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСторонники партии КПРФ несут венок к Мавзолею В. И. Ленина по случаю 150 лет со дня его рождения
Сторонники партии КПРФ несут венок к Мавзолею В. И. Ленина по случаю 150 лет со дня его рождения
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею на Красной площади по случаю 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, все санитарно-эпидемиологические нормы были соблюдены, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от фракции Александр Ющенко.
Накануне КПРФ по видеосвязи провела всесоюзное торжественное собрание. В онлайн-мероприятии приняли участие лидер компартии Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы Владимир Кашин, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, члены и активисты партии в регионах.
150 лет вождю: день рождения Владимира Ленина
22 апреля, 09:10
150 лет вождю: день рождения Владимира Ленина 22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин. Вождь мирового пролетариата, теоретик марксизма и основатель СССР – он стал живой легендой для миллионов людей, поверивших в идеи коммунизма. По сей день Ленин остается одной из самых противоречивых фигур в отечественной истории.
"Сегодня по плану прошло возложение цветов к Мавзолею, собрались представители руководства партии, молодежных объединений и других поддерживающих КПРФ организаций, в частности, "Левый фронт". Все направили по небольшому количеству своих представителей в счет соблюдения норм безопасности и дистанцирования. Очень важно, что представители компартии и всех "левых" сил пришли в этот день и возложили цветы. Комендатура Кремля пошла навстречу", - рассказал Ющенко.
На мероприятии присутствовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также депутаты Госдумы.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАкция КПРФ, приуроченная к 150-летию со дня рождения В. Ленина
Акция КПРФ, приуроченная к 150-летию со дня рождения В. Ленина
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Акция КПРФ, приуроченная к 150-летию со дня рождения В. Ленина
63701625
Александр ЮщенкоВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Госдума РФГеннадий ЗюгановПолитика
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