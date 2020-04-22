В Адыгее оценили правительственную программу развития региона

Во вторник распоряжение правительства РФ, которым утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Адыгеи на 2020-2024 годы, было опубликовано на официальном портале правовой информации. Для реализации мероприятий программы из федерального бюджета региону будет выделено 5 миллиардов рублей.

"Для более динамичного развития Адыгеи в программе учтены основные потребности региона. К их числу относится энергодефицит. Поэтому мероприятия программы по развитию энергетической инфраструктуры позволят создать условия для технологического присоединения объектов социальной сферы, жилищного строительства, увеличат конкурентные преимущества Республики Адыгея по привлечению на свою территорию инвесторов", - сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

Кроме того, отмечается, что в программе запланированы шаги по развитию транспортной инфраструктуры, созданию привлекательных условий для развития малого и среднего предпринимательства, промышленной зоны "Яблоновская" с преференциями для бизнеса, увеличению грантовой поддержки аграриев, субъектов МСП, использованию механизмов льготного кредитования.

"Федеральный центр предоставляет нам возможности для развития региона по всем ключевым направлениям деятельности. Наша задача – эффективно реализовать весь план мероприятий, достичь целевых показателей. Убеждён, что при дальнейшем взаимодействии с федеральным центром эта работа даст серьёзный стимул как для роста экономики региона, так и для решения социальных задач, позволит улучшить качество жизни людей", - прокомментировал документ Кумпилов, которого цитирует его пресс-служба.