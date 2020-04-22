В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 85996

"За прошедшие сутки по всей стране выявлено 1194 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 85996. При этом выздоровели на сегодняшний день 63 113 человек", - сообщил Джаханпур, чьи слова приводят иранские СМИ.

По его словам, за последние 24 часа скончались 94 человек, всего же число жертв на данный момент с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, составляет 5391.