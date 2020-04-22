Спикер парламента Чечни объяснил появление военных в Надтеречном районе

ГРОЗНЫЙ, 22 апр — РИА Новости. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов объяснил появление военных в Надтеречном районе плановыми учениями.
Накануне "Новая газета" написала со ссылкой на местных жителей, что в Надтеречный район якобы ввели федеральные войска. В Южном военном округе РИА Новости сообщили, что никакие дополнительные войска в Чечню не вводились.
"В Надтеречном районе были обычные плановые мероприятия, запланированные три месяца назад, учения называются. Они спустились с Серноводского района, с горы, переходили в Надтеречный район, была передислокация", — сказал Даудов в прямом эфире в инстаграме.
По его словам, федеральные войска дислоцируются в разных местах на территории Чечни: на Ханкале, в Шалинском и Наурском районах, в Борзое. "Это части, где служат срочники, контрактники, военнослужащие Российской Федерации, там же служат и призывники из нашей республики", — уточнил Даудов.
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