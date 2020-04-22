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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T13:28
https://ria.ru/20200422/1570406824.html
Под Ярославлем два детсада закрыли после выявления COVID-19 у родителей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

Под Ярославлем два детсада закрыли после выявления COVID-19 у родителей

13:28 22.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Дежурные группы в двух детских садах города Тутаев Ярославской области закрылись после того, как у двоих родителей обнаружили коронавирус, сообщило правительство региона в среду.
"В Тутаеве полностью закрывают детский сад. У одного из родителей ребенка, посещающего дежурную группу, анализ на COVID-19 дал положительный результат", - говорится в сообщении.
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
22 апреля, 13:13Распространение нового коронавируса
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В дошкольном учреждении работали две дежурные группы, детский сад посещали 14 малышей, отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. "В здании и помещениях будет проведена тщательная санитарная обработка. Родители и работники детского сада получат больничные листы на две недели и будут находиться в самоизоляции под контролем медицинских работников", - сказала глава депобразования.
Накануне, отмечают власти, по аналогичной причине закрыли дежурные группы в еще одном детском саду города из-за выявленного коронавируса у папы одного из детей. Всем родителям, а также работникам сада будут сделаны тесты на COVID-19 и выданы больничные листы на 14 дней. Они должны будут соблюдать режим самоизоляции под контролем медицинских работников.
В Ярославской области режим нерабочих дней продлен до 30 апреля. Между тем, ряду предприятий в целях поддержания региональной экономики разрешено работать. Для детей работников в детсадах открыты дежурные группы. По данным регионального правительства, всего такие группы посещают около 2,5 тысячи детей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТутаевЯрославская областьОбщество
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