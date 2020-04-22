Под Ярославлем два детсада закрыли после выявления COVID-19 у родителей

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Дежурные группы в двух детских садах города Дежурные группы в двух детских садах города Тутаев Ярославской области закрылись после того, как у двоих родителей обнаружили коронавирус , сообщило правительство региона в среду.

"В Тутаеве полностью закрывают детский сад. У одного из родителей ребенка, посещающего дежурную группу, анализ на COVID-19 дал положительный результат", - говорится в сообщении.

В дошкольном учреждении работали две дежурные группы, детский сад посещали 14 малышей, отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. "В здании и помещениях будет проведена тщательная санитарная обработка. Родители и работники детского сада получат больничные листы на две недели и будут находиться в самоизоляции под контролем медицинских работников", - сказала глава депобразования.

Накануне, отмечают власти, по аналогичной причине закрыли дежурные группы в еще одном детском саду города из-за выявленного коронавируса у папы одного из детей. Всем родителям, а также работникам сада будут сделаны тесты на COVID-19 и выданы больничные листы на 14 дней. Они должны будут соблюдать режим самоизоляции под контролем медицинских работников.

В Ярославской области режим нерабочих дней продлен до 30 апреля. Между тем, ряду предприятий в целях поддержания региональной экономики разрешено работать. Для детей работников в детсадах открыты дежурные группы. По данным регионального правительства, всего такие группы посещают около 2,5 тысячи детей.