Мишустин призвал нарастить темпы оказания помощи пациентам с COVID-19

Москва, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости оперативно нарастить темпы по оказанию помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией в регионах.

"Необходимо оперативно нарастить темпы. Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим", - заявил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Он обратил внимание на то, что в соответствии с поручением президента в каждом регионе должны быть сформированы медицинские бригады, которые готовы работать с пациентами с коронавирусом.

"Прошу вас лично убедиться, что для этого достаточно как врачей, так и среднего медицинского персонала. А если необходимо, привлекайте сотрудников медицинских вузов, училищ, которые готовы к работе с такими пациентами", - обратился к губернаторам Мишустин.