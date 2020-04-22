В Москве ветер повалил дерево на две машины

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Упавшее от сильных порывов ветра дерево повредило два припаркованных легковых автомобиля на севере Москвы , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Упавшее от сильных порывов ветра дерево повредило два припаркованных легковых автомобиля на севере, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Возле дома номер 16 на Волоколамском шоссе от сильных порывов ветра упавшее дерево повредило две припаркованные автомашины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, упавшее дерево также задело провода, которые растянулись до земли. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.