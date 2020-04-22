В Москве отменили мероприятия метеозащиты на майские праздники

"Из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации было решено отменить все мероприятия, приуроченные к 1 мая, а празднование 75-летия Победы — перенести на более благоприятный период. В связи этим в Москве также отменяются мероприятия по метеозащите города, которые традиционно организуют для создания комфортной климатической атмосферы на время проведения майских праздников", — сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.