Мишустин оценил готовность медучреждений к борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Председатель правительства Председатель правительства Михаил Мишустин раскритиковал уровень готовности медицинских учреждений в регионах к борьбе с коронавирусом.

В среду премьер по видеосвязи проводит совещание с губернаторами. В начале встречи он заявил, что в рамках этого селектора в числе прочего будут обсуждаться вопросы обеспеченности клиник необходимым оборудованием.

"Президент давал соответствующее поручение, и правительство определило срок исполнения — 28 апреля. Остается меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными", — заявил Мишустин.

Он упомянул, что в конце января федеральные власти запросили у глав регионов информацию о готовности медучреждений, а также расчёты по финансовой помощи, которая потребуется для расширения коечного фонда. Исходя из предоставленных субъектами расчётов, правительство выделило более 33 миллиардов рублей на перепрофилирование коечного фонда, напомнил премьер.

"К сожалению, несмотря на серьёзность ситуации, многие руководители субъектов Российской Федерации отнеслись к этой задаче формально. Расчёты некоторых регионов вовсе не подтвердились. Это привело к тому, что в марте нам пришлось уточнять потребности по обеспечению и оснащению коечных мест", - подчеркнул глава кабмина.

По его словам, правительство достаточно быстро отреагировало на дополнительные финансовые запросы глав регионов. Так, 17 апреля регионам были дополнительно выделены более 32 миллиардов рублей, уточнил он. Кроме того, кабмин расширил возможности использования этих средств, в том числе на установку специального медоборудования и закупку средств индивидуальной защиты для медиков, добавил Мишустин.

Премьер также призвал оперативно нарастить темпы по оказанию помощи заболевшим и обратил внимание на то, что в каждом регионе должны быть сформированы медицинские бригады, которые готовы работать с пациентами с диагностированным COVID-19.

"Прошу вас лично убедиться, что для этого достаточно как врачей, так и среднего медицинского персонала. А если необходимо, привлекайте сотрудников медицинских вузов, училищ, которые готовы к работе с такими пациентами", — обратился глава кабмина к губернаторам.

Он также отметил, что в некоторых субъектах складывается непростая ситуация с обеспечением больниц средствами индивидуальной защиты.

"Давайте разберемся, в чем причина промедлений в этой работе, какие есть сложности в выполнении данных поручений", — сказал Мишутин.

Кроме того, председатель правительства отметил "недопустимо медленные" темпы раскассирования выделенных на борьбу с коронавирусом средств.

"В ряде регионов кассовое исполнение составляет менее десяти процентов", — подчеркнул он.

Пандемия COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились более двух с половиной миллионов человек, 178 тысячи умерли. В России почти 58 тысяч инфицированных, 4420 человек уже поправились, 513 скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф