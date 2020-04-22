Пациентов с ОРВИ в Москве обеспечат дистанционным наблюдением

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Всем пациентам с ОРВИ в Всем пациентам с ОРВИ в Москве будет обеспечено дистанционное наблюдение врачей, система столичного здравоохранения готова к этой дополнительной нагрузке, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

"Всем пациентам с ОРВИ будет обеспечено дистанционное наблюдение. Все случаи проявления ОРВИ в Москве считаются основанием для подозрения на коронавирусную инфекцию. Симптомы ОРВИ сложно отличить от начала заболевания коронавирусом , поэтому ко всем таким пациентам будет повышенное внимание",- говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва начиная с февраля планомерно наращивала мощности амбулаторной службы, к работе были привлечены молодые специалисты-ординаторы. "Поэтому к дополнительной нагрузке в связи с принятым решением система здравоохранения Москвы готова",- говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи будут вести динамическое наблюдение пациента в ежедневном режиме по телефону, в случае ухудшения состояния – оперативно менять тактику лечения и принимать решение о необходимости госпитализации.

"При подозрении на развитие пневмонии пациенты будут направлены в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ. Решение было принято по рекомендации Клинического комитета, в состав которого вошли главные врачи коронавирусным стационаров и главные внештатные специалисты департамента здравоохранения Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая мера призвана максимально предотвратить распространение инфекции в городе и не допустить увеличение числа тяжелых больных. "Департамент здравоохранения напоминает, при первых симптомах ОРВИ не нужно выходить из дома и заниматься самолечением, а стоит сразу вызвать врача на дом",- говорится в сообщении.