В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 761

РИГА, 22 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 761, за сутки зафиксировано 13 новых случаев, скончались еще два человека, сообщила в среду журналистам представитель пресс-службы центра по профилактике и контролю заболеваний.
"На данный момент число заболевших составляет 761 человек. Два человека скончались. Всего с момента начала пандемии в Латвии от COVID-19 скончались 11 человек", - отметили в центре.
В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.