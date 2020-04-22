Синоптики предсказали новый мировой рекорд средней температуры

ЖЕНЕВА, 22 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Средняя температура на планете может достичь рекордных значений в 2020-2024 годах, заявили во Средняя температура на планете может достичь рекордных значений в 2020-2024 годах, заявили во Всемирной метеорологической организации в связи с 50-й годовщиной Дня Земли, который отмечается 22 апреля.

Такой вывод специалисты сделали на основе данных, собранных ведущим центром ВМО по ежегодному и десятилетнему прогнозированию климата.

2 в атмосфере, потепление и закисление океана, уровень моря, баланс массы ледников и ледяной покров Антарктики. Так, последние пять лет были самыми теплыми в истории наблюдения Земли, и эта тенденция, как ожидается, сохранится. Эксперты отметили, что повышение средней температуры Земли является лишь одним из индикаторов глобального потепления. К другим показателям относятся концентрация COв атмосфере, потепление и закисление океана, уровень моря, баланс массы ледников и ледяной покров Арктики

В ВМО подчеркнули, что пандемия коронавируса может привести к временному сокращению выбросов парниковых газов, но это не заменит долгосрочных и устойчивых мер в области климата. Кроме того, меры по сдерживанию вируса усложнят борьбу с погодными, климатическими и связанными с водой опасностями, которые обостряются в связи с изменением климата.

"Несмотря на то что COVID-19 вызвал серьезный международный кризис в области здравоохранения и экономики, неспособность бороться с изменением климата может угрожать благосостоянию людей, экосистемам и экономике на протяжении столетий", — приводит пресс-служба ВМО слова генерального секретаря организации Петтери Тааласа.

По его словам, мировое сообщество должно объединить усилия в борьбе с изменением климата, как и в противодействии распространению COVID-19.