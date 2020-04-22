В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Издание получило в свое распоряжение письменный отчет судмедэксперта из Гамбурга Клауса Пюшеля о вскрытии 65 умерших с коронавирусом в период с 22 марта по 11 апреля. Согласно отчету, все умершие страдали от других заболеваний, прежде всего от повышенного кровяного давления, инфарктов, артериосклероза или иных болезней сердца. В 46 случаях имелись также ранее перенесенные заболевания легких, 28 имели другие повреждения или трансплантаты органов, 16 страдали от деменции, другие от рака, ожирения и диабета.
Как сообщает издание, в университетской клинике в Базеле к настоящему моменту провели вскрытие 20 умершим от коронавируса людям. "Меньшая часть пациентов имела воспаление легких. Под микроскопом мы увидели серьезное нарушение микроциркуляции в легких", - заявил руководивший вскрытиями профессор Александр Цанков. Это значит, что процесс кислородного обмена перестает функционировать. "Можно дать пациенту столько кислорода, сколько хочется, он просто не транспортируется дальше", - заявил Цанков. По его словам, это проясняет, почему возникают трудности во время вентиляции легких.
Также профессор сошелся в результатах с коллегами из Гамбурга. "Все обследованные имели повышенное кровяное давление... большая часть пациентов также страдала от ожирения, имела явный лишний вес", - сказал он. Это преимущественно были мужчины, более чем две трети имели ранее поврежденные коронарные сосуды, треть - диабет, добавил он.
Ранее немецкий Институт Роберта Коха советовал сократить до необходимого минимума вскрытие жертв коронавируса, чтобы избежать риска инфицирования врачей или медицинского персонала. Однако во вторник институт изменил свою рекомендацию. "Как раз когда заболевание является новым, важно проводить как можно больше вскрытий", - заявил вице-президент Института Роберта Коха Ларс Шааде. По его мнению, таким образом можно получить новые знания о вирусе. Например, по всей видимости "этот вирус может поражать гораздо больше органов, чем мы могли узнать из первых сообщений из Китая", добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.