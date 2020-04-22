В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

Также профессор сошелся в результатах с коллегами из Гамбурга. "Все обследованные имели повышенное кровяное давление... большая часть пациентов также страдала от ожирения, имела явный лишний вес", - сказал он. Это преимущественно были мужчины, более чем две трети имели ранее поврежденные коронарные сосуды, треть - диабет, добавил он.

Ранее немецкий Институт Роберта Коха советовал сократить до необходимого минимума вскрытие жертв коронавируса, чтобы избежать риска инфицирования врачей или медицинского персонала. Однако во вторник институт изменил свою рекомендацию. "Как раз когда заболевание является новым, важно проводить как можно больше вскрытий", - заявил вице-президент Института Роберта Коха Ларс Шааде. По его мнению, таким образом можно получить новые знания о вирусе. Например, по всей видимости "этот вирус может поражать гораздо больше органов, чем мы могли узнать из первых сообщений из Китая", добавил он.