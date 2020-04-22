В Ярославской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Ярославской области увеличилось на 41 человека. Статистика: заболевших с начала периода – 228 человек", - написал губернатор.

Он также отметил, что за последние сутки в регионе выздоровел один человек, и общее число выписавшихся из больницы составляет 18 человек.