В Ярославской области рассказали о новых случаях коронавируса

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Ярославской области за сутки выросло на 41 - до 228 человек, сообщил в среду губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.
"Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Ярославской области увеличилось на 41 человека. Статистика: заболевших с начала периода – 228 человек", - написал губернатор.
Он также отметил, что за последние сутки в регионе выздоровел один человек, и общее число выписавшихся из больницы составляет 18 человек.
Ранее глава региона проинформировал о первой в регионе смерти пациента с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.