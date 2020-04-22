Эксперт: COVID-2019 повлиял на желание россиян голосовать за Конституцию

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Высокая готовность россиян принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию связана с тем, что в документ вынесены положения о защите труда, которые на фоне эпидемиологической обстановки стали очень востребованы в обществе, считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
Ранее ВЦИОМ сообщил, что принять участие в голосовании планируют 66% опрошенных граждан, среди которых 47% намерены сделать это точно, что на 6 процентных пунктов выше показателей 20 февраля. Также 15% не собираются идти на голосование, еще 19% пока не определились. Затруднились ответить 2%.
Из-за коронавируса у людей временная приостановка экономической активности, кто-то сидит дома, кто-то в отпуске вынужденном находится. Они видят прекрасно необходимость гарантированной поддержки в условиях оплаты труда. Так что я считаю, что это связано вот с таким рациональным подходом", – сообщил Петр Кирьян в беседе с корреспондентом РИА Новости.