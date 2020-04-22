Эксперт: COVID-2019 повлиял на желание россиян голосовать за Конституцию

Из-за коронавируса у людей временная приостановка экономической активности, кто-то сидит дома, кто-то в отпуске вынужденном находится. Они видят прекрасно необходимость гарантированной поддержки в условиях оплаты труда. Так что я считаю, что это связано вот с таким рациональным подходом", – сообщил Петр Кирьян в беседе с корреспондентом РИА Новости.