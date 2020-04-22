СМИ: британским медикам проводили неточные тесты на коронавирус

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) проверяли на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 некорректными тестами, сообщает издание Сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) проверяли на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 некорректными тестами, сообщает издание Daily Telegraph со ссылкой на попавший в сеть документ департамента здравоохранения Англии (PHE).

Издание отмечает, что около 100 тысяч сотрудников NHS и их родственников прошли эти тесты для выявления вируса, чтобы иметь возможность выйти на работу в случае его отсутствия. Однако 11 апреля PHE отправило сотрудникам служебный документ, в котором говорится, что результаты тестов менее надежны, чем предполагалось первоначально.

Согласно документу, тесты, проведенные лабораториями PHE и NHS, дали "противоречивые результаты", требующие повторной проверки неоднозначных образцов. "Это может означать, что тысячи медсестер и врачей NHS, которым сказали, что у них нет коронавируса, могли выйти на работу, хотя они были заразны", - пишет газета.

Всем 12 центрам PHE было приказано прекратить использование существующих тестов к четвергу и проводить анализы с помощь тестов, предоставляемых коммерческими компаниями. Позже заместитель министра здравоохранения Велкобритании Хелен Уэйтли заявила телеканалу Sky News, что сотрудники NHS сдадут повторные анализы

"Мы уведомили тех, кого проверяли тестами, которые, по нашему мнению, недостаточно хорошие, и им будет предложено пройти еще одно тестирование" - заявила Уэйтли.