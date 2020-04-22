В Омской области локализовали пожар, затронувший семь домов

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пожар в пяти жилых и двух нежилых домах локализован в Колосовском муниципальном районе Омской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало о пожаре в селе Таскатлы.
"В настоящее время огонь локализован. Произошло возгорание пяти жилых частных и двух нежилых домов на площади 576 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет. Всего к тушению привлечены 23 человека и 10 единиц техники.
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