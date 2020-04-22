В Кремле считают, что пока рано говорить о допмерах по нефти

Цена американской нефти марки WTI (с поставкой в мае) в понедельник впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Котировки основного торгующегося сейчас фьючерса - с поставкой в июне - во вторник обваливались до 6,55 доллара за баррель. Если бы не беспрецедентные отрицательные цены понедельника, это был бы исторический минимум.