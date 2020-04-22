В Кремле считают, что пока рано говорить о допмерах по нефти

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что пока рано говорить о возможных дополнительных мерах в связи с обвалом нефтяных цен - нужно дождаться, когда заработает сделка ОПЕК++, и в целом ситуацию на рынке нельзя оценивать по одному дню или даже неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сначала надо проанализировать первое время, после того как заработает сделка ОПЕК++. Нужно дождаться. Динамика действительно отрицательная с мировыми ценами на нефть. Момент нелегкий, но все-таки оценивать в целом нужно не по одному дню, не по одной неделе даже, а в более длинной перспективе. Поэтому сейчас нужно просто подождать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не рассматривают ли в Кремле возможность дополнительных мер в связи со снижением нефтяных цен, например идею создания новых нефтехранилищ в России.
22 апреля, 13:03Цена российской нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель
Цена на российскую нефть Urals в Северо-Западной и Южной Европе во вторник снизилась сразу более чем на 5 долларов, до 11,59 и 12,09 доллара за баррель соответственно, достигнув в Средиземноморье минимальных значений с марта 1999 года, сообщило аналитическое агентство Argus.
Цена американской нефти марки WTI (с поставкой в мае) в понедельник впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Котировки основного торгующегося сейчас фьючерса - с поставкой в июне - во вторник обваливались до 6,55 доллара за баррель. Если бы не беспрецедентные отрицательные цены понедельника, это был бы исторический минимум.
У североморской нефтяной смеси Brent дела чуть лучше. Но и она на этой неделе обновляет многолетние антирекорды. В среду котировки июньского фьючерса уходили ниже 16 долларов за баррель впервые с 11 декабря 1999 года.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Вместе с тем еще ряд стран заявил о готовности поддержать усилия ОПЕК+ по балансировке мирового рынка нефти, спрос на котором драматически снизили ограничения из-за коронавируса. Глава Минэнерго РФ Александр Новак называл среди них, в частности, США, Канаду, Норвегию и Бразилию, а суммарное сокращение добычи нефти в мире в мае-июне оценивал в 15-20 миллионов баррелей в сутки. Итоговую сделку стали называть ОПЕК++.
22 апреля, 09:16Иракский министр заявил о возможных новых мерах ОПЕК+