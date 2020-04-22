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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-04-22T15:25
https://ria.ru/20200422/1570405013.html
Татарстан ввел обязательную изоляцию для приезжих из других регионов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384401_0:151:2910:1788_1036x0_80_0_0_1a4cab9038af760393c30044724c3e2c.jpg
РИА Новости

Татарстан ввел обязательную изоляцию для приезжих из других регионов

13:06 22.04.2020 (обновлено: 15:25 22.04.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Правительство Татарстана обязало всех приезжающих в республику из других регионов РФ проходить двухнедельную самоизоляцию, соответствующие изменения внесены в постановление о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"Ранее постановлением правительства Татарстана все люди, прибывающие из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, получали постановление… о необходимости уйти на двухнедельную самоизоляцию. Теперь к Москве и Санкт-Петербургу присоединились все другие субъекты РФ", - сказала Галимова в ходе онлайн-брифинга.
Она напомнила, что с 6 апреля в республике возобновили работу крупные системообразующие предприятия, а неделей позже получили возможность вернуться к работе и другие предприятия, обеспечивающие деятельность системообразующих. При этом принципиальным условием, по её словам, было соблюдение компаниями всех санэпиднорм.
"Мы наблюдаем, что большое количество людей приезжают в республику вахтовым методом для того, чтобы работать на предприятиях. Всем руководителям предприятий и главам муниципальных образований было донесено требование относительно того, чтобы как можно меньше привлекали специалистов вахтовым методом. Если мы фиксируем заезд жителей других регионов, то они в обязательном порядке должны пройти двухнедельный карантин", - пояснила Галимова.
Двухнедельный карантин, по её информации, должны пройти и родственники (знакомые) людей, приехавших из других регионов, с которыми они проживают.
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Также Галимова добавила, что если на том или ином предприятии возникнет серьёзный риск заражения коронавирусной инфекцией из-за несоблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований, его деятельность будет приостановлена. "Нельзя останавливать деятельность крупных предприятий, системообразующих не только для экономики республики, но и страны в целом, но в данном случае приоритет – здоровье и безопасность людей", - подчеркнула она.
Всего в Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 355 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и уже выписаны из больниц 36 человек, лечение в настоящее время в стационарах и на дому проходят 319 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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