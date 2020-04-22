Таиландские дипломаты рассказали, как вывозили туриста через шесть стран

БАНГКОК, 22 апр – РИА Новости. Таиландские дипломаты вывезли на родину туриста, гражданина Таиланда, застрявшего в Черногории из-за эпидемии коронавирусной инфекции, через шесть европейских стран, чтобы успеть к вывозному авиарейсу, сообщил заместитель пресс-секретаря и замглавы департамента информации МИД Таиланда Натапхану Нопхакун.

"Он путешествовал по Европе и оказался в Черногории в момент, когда там ввели ограничения на передвижение, а Таиланд остановил авиасообщение с внешним миром. Турист не мог вернуться на родину самостоятельно", — сообщил чиновник. Он не назвал имени и фамилии отдыхавшего, но показал на большом экране зала пресс-брифингов несколько его фотографий.

"Таиландские дипломаты арендовали автомобиль и вывезли гражданина из Черногории через три границы в Венгрию, оттуда в Австрию, где его посадили на авиарейс до Франкфурта, а встретивший его в Германии дипломат пересадил на рейс до Амстердама, где туриста тоже встречали дипломаты", — рассказал замглавы департамента информации МИД. Путешественник успел на вывозной авиарейс из Амстердама в Бангкок, куда он прибудет сегодня.

"Всю дорогу на автомобиле до Вены туриста сопровождали сотрудники дипмиссий Таиланда в Венгрии и Австрии. А потом в аэропортах Франкфурта и Амстердама сопровождение продолжили дипломаты, аккредитованные в Германии и Нидерландах. Все это делалось для того, чтобы наш гражданин не оказался в карантине в одной из стран на пути домой, и успел на вывозной авиарейс из Амстердама", — сказал Нопхакун.

По прибытии в Бангкок турист будет помещен в один из государственных карантинных центров на 14 дней.